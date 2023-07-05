Ertuğrul Taşkıran, Alanyaspor'la imzaladı Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA

Yeni sezon öncesi 12 futbolcuyla yollarını ayıran Alanyaspor, transferlere devam ediyor.

Turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesislerinde düzenlenen imza töreninde 33 yaşındaki tecrübeli kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Törende konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Ertuğrul'u çok anlatmaya gerek yok. Alanyaspor'umuza faydalı olacağına inanıyoruz. Beyefendi kişiliği ile herkes tanır. Futbolculuğu da zaten her zaman başarılıdır. İnşallah bundan sonra Alanyaspor'umuza faydalı olacak" dedi.

Taşkıran: Benim için çok güzel bir adım oldu

Tecrübeli file bekçisi Ertuğrul Taşkıran ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: