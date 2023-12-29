Eski Fenerbahçeli Jailson, Celta Vigo'ya imza attı

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2018-2019 sezonunun yaz transfer döneminde Fenerbahçe forması giyen ve 2 sezon boyunca sarı-lacivertli ekipte mücadele eden Jailson'un yeni takımı belli oldu.
Son olarak Brezilya Serie A'da mücadele eden Palmeiras'ta oynayan orta saha oyuncusu yeniden Avrupa'ya döndü.
18 haftası geride kalan İspanya La Liga'da topladığı 13 puanla küme düşme hattında yer alan Celta Vigo, 28 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu.
2026'ya kadar sözleşme imzalandı
Kulüpten yapılan açıklamada Jailson ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Celta Vigo, 1.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.
Fenerbahçe kariyeri boyunca 63 resmi maça çıkan Jailson, 3 gol ve 1 asistle mücadele etti.
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