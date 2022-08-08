Evander'den Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken sarı-kırmızılı takımla adı anılan Brezilyalı futbolcu Evander'den maç paylaşımı geldi.

Transferde hareketli günler geçiren ve Lucas Torreira ile Dries Mertens’i kadrosuna katan Galatasaray, bir diğer hedefi olan Evander için çalışmalarını sürdürüyor.

Transfer için yoğun çaba harcanan Evander'den flaş bir paylaşım geldi.

Brezilyalı futbolcu, Antalyaspor-Galatasaray maçını izlerken bir fotoğraf paylaştı.

24 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılıların Antalyaspor ile oynadığı ligin ilk hafta maçını izlediği anın fotoğrafını, sosyal medya hesabında hikayesinde paylaşarak heyecan yarattı.

Taraftar heyecanlandı

Galatasaraylı taraftarlar, Brezilyalı futbolcunun bu paylaşımına kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray ile Midtjylland görüşme halinde

Galatasaray'ın yeni teklifi sonrası kulüpler arasındaki anlaşmanın sağlanma noktasına geldiği belirtiliyor. Galatasaray'ın 6.5 milyon euro seviyesinde bir teklif yaptığı kaydedilirken futbolcuyla da bir sorun olmaması nedeniyle transferin yakın zamanda bitmesi bekleniyor.