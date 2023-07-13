Eyüpspor, Ahmed Kutucu ile sözleşme imzaladı 1’inci Lig ekibi Eyüpspor, Başakşehir’den Ahmed Kutucu’yu kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Eyüpspor, transferlerine tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul ekibi, Başakşehir'den Ahmed Kutucu'yu transfer etti.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Eyüpspor'umuz, en son kiralık olarak Sandhausen forması giyen Ahmed Kutucu'yu Başakşehir'den kadrosuna kattı. Ahmed Kutucu'ya 'Hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz.

Geçen sezon Almanya'da oynadı

Geçen sezonu Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Sandhausen’de kiralık olarak geçiren Ahmed Kutucu, sezonu 3 gol 1 asistle tamamladı.

Eyüpspor, daha önce Caner Erkin, Adrien Regattin ve Robin Yalçın'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı.