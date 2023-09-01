Eyüpspor, Antalyaspor'dan Fredy'i kadrosuna kattı

AA

1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Süper Lig ekibi Antalyaspor forması giyen Fredy Ribeiro'yu transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Eyüpspor'a hoş geldin Fredy Ribeiro" denilerek, eflatun-sarılıların, son olarak Bitexen Antalyaspor forması giyen Fredy Ribeiro'yu renklerine bağladığı aktarıldı.

"Umarım bu sezonun sonunda hep birlikte çok mutlu oluruz"

Söz konusu paylaşımda Ribeiro'nun, şu ifadelerine yer verildi:

Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübün yaşayacağı başarılara katkı sağlamak istiyorum. Taraftarı mutlu etmek istiyorum ama her şeyden önce Eyüpspor formasını layığıyla terletmek istiyorum. Umarım bu sezonun sonunda hep birlikte çok mutlu oluruz.