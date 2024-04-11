Eyüpspor, Luka Modric iddialarını yalanladı Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Luka Modric ile ilgili ortaya atılan transfer iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

ensonhaber.com

Sosyal medyada bazı hesapların "Eyüpspor, Real Madrid ile sözleşmesi biten Luka Modric'i istiyor." paylaşımı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Luka Modric ile ilgili ortaya atılan transfer iddialarını yalanladı.

"Luka Modric ile ilgilenmiyoruz"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı yayın organlarında Eyüpsporumuzun Luka Modric ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

"İnsan yalanlarken mahcup oluyor"

Kulaksız, "Yalanlarken bile mahcup oluyor insan, bize en iyilerini layık görmeniz bizi mutlu ediyor fakat gerçekçi olmak lazım, önce bir Süper Lig'de kalıcı olalım. Tüm Türk futbol kamuoyu bizim duruşumuzu görsün. Sonra yavaş yavaş hedefleri büyütürüz. Emeklemeden yürümek olmaz!" şeklinde konuşarak Eyüpspor'un hedeflerine dair net bir duruş sergiledi.