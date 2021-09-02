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    Falcao, sözleşmeyi feshetmek için 3 milyon euro aldı

    Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine 1 gün kala Falcao Galatasaray'dan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuya fesih bedeli olarak 3 milyon euro ödedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 14:05
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    Falcao, sözleşmeyi feshetmek için 3 milyon euro aldı

    Sarı-kırmızılılar, performansından memnun olunmayan Radamel Falcao ile yollarını ayırmıştı.

    Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Radamel Falcao konusunda detaylar ortaya çıktı.

    3 MİLYON EURO FESİH BEDELİ

    İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı yıldıza sözleşme feshi karşılığında 3 milyon euro ödendiği öğrenildi.

    Sporx'in haberine göre; sarı kırmızılılılar, Falcao'nun ayrılmasının ardından hem limit hem de kontenjan açarken, net 5 milyon euro kazanan Kolombiyalı forvetin bonuslardan da feragat ettiği kaydedildi.

    Falcao, sözleşmeyi feshetmek için 3 milyon euro aldı #1

    GALATASARARAY KARİYERİ SAKATLIKLA DOLU

    Galatasaray'da 2 sezon geçiren Falcao, 731 gün süren serüveninde toplam 43 resmi maça çıkabildi. 35 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 20 kez fileleri havalandırdı. Radamel Falcao'nun Galatasaray kariyeri, büyük oranda sakatlıklarla geçti.

    Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli futbolcunun transferinden sonra Süper Lig'de 74, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 maç yaptı.

    Falcao, sözleşmeyi feshetmek için 3 milyon euro aldı #2

    55 MAÇ KAÇIRDI

    Falcao, söz konusu süreçte çoğunluğu sakatlık olmak üzere farklı nedenlerle Süper Lig'de 41, Türkiye Kupası'nda 6, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve Avrupa Ligi'nde 5 maçta forma giyemedi. Yıldız golcü, toplamda 98 resmi müsabakanın 55'ini kaçırırken, 43'ünde sahaya çıkmış oldu.

    Falcao, sözleşmeyi feshetmek için 3 milyon euro aldı #3

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