Fatih Karagümrük, Güven Yalçın'ı kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kırmızı-siyahlılar, İtalya Serie A'da Genoa forması giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Güven Yalçın'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
"Yeni sezonda başarılar dileriz"
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Güven Yalçın Karagümrük’te. Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen A Milli hücum oyuncusu Güven Yalçın’ı kiralık olarak renklerimize bağladık. A Milli Futbolcumuz Güven Yalçın’a Karagümrük’e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz.
Geçen sezon Genoa'da 25 resmi maça çıkan Güven, 1 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcu, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması da giymişti.
Milli futbolcu, siyah-beyazlı formayla 101 karşılaşmaya çıktı. Güven, bu maçlarda 20 gol ve 7 asistle mücadele etti.