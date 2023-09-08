Fatih Karagümrük, Güven Yalçın'ı kiraladı Fatih Karagümrük, İtalya temsilcisi Genoa forması giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Güven Yalçın’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlılar, İtalya Serie A'da Genoa forması giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Güven Yalçın'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

"Yeni sezonda başarılar dileriz"

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Güven Yalçın Karagümrük’te. Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen A Milli hücum oyuncusu Güven Yalçın’ı kiralık olarak renklerimize bağladık. A Milli Futbolcumuz Güven Yalçın’a Karagümrük’e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz.

Geçen sezon Genoa'da 25 resmi maça çıkan Güven, 1 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcu, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması da giymişti.

Milli futbolcu, siyah-beyazlı formayla 101 karşılaşmaya çıktı. Güven, bu maçlarda 20 gol ve 7 asistle mücadele etti.