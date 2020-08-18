Dolar
7.3953
0.1571%
Euro
8.8018
0.5173%
Altın
2006.69
1.0738%
Borsa
1094.75
0.7871%
G. Altın
476.148
1.1292%
Bitcoin
90589.36
-1.2928%
28ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 28 C
    Fatih Karagümrük, Joe Hart ile anlaştı

    Fatih Karagümrük, Joe Hart ile anlaştı

    Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü İngiliz kaleci Joe Hart ile anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 13:28
    • Güncelleme : 18.08.2020 - 13:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih Karagümrük, Joe Hart ile anlaştı

    Fatih Karagümrük, çok konuşulacak bir transfere imza attı.

    beIN Sports'un haberine göre; Süper Lig'in yeni ekibi, bonservisi elinde olan İngiliz kaleci Joe Hart'ı kadrosuna kattı.

    YILLARCA PREMİER LİG'DE OYNADI

    Son olarak Burnley'de oynayan 33 yaşındaki file bekçisi, kariyeri boyunca Manchester City, West Ham, Blackpool, Birmingham ve Torino gibi önemli takımların formalarını giydi.

    Şu ana kadar 528 maça çıkan Joe Hart, 625 gol yerken, 182 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

    Fatih Karagümrük, Joe Hart ile anlaştı #1

    Görüş Bildir