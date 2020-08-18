Fatih Karagümrük, Joe Hart ile anlaştı

Fatih Karagümrük, Joe Hart ile anlaştı

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü İngiliz kaleci Joe Hart ile anlaşmaya vardı.

Fatih Karagümrük, çok konuşulacak bir transfere imza attı.

beIN Sports'un haberine göre; Süper Lig'in yeni ekibi, bonservisi elinde olan İngiliz kaleci Joe Hart'ı kadrosuna kattı.

YILLARCA PREMİER LİG'DE OYNADI

Son olarak Burnley'de oynayan 33 yaşındaki file bekçisi, kariyeri boyunca Manchester City, West Ham, Blackpool, Birmingham ve Torino gibi önemli takımların formalarını giydi.

Şu ana kadar 528 maça çıkan Joe Hart, 625 gol yerken, 182 müsabakada ise kalesini gole kapattı.