Fatih Karagümrük, Stefano Sturaro ile yollarını ayırdı Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro'yla yollarını ayırdı.

AA & Ensonhaber

Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Süper Lig takımı Fatih Karagümrük'te bir ayrılık gerçekleşti.

İstanbul temsilcisi, İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından sözleşmenin karşılıklı olarak sona erdirildiği ifade edildi.

Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki futbolcuya emekleri için teşekkür ederken, bundan sonraki futbol hayatında da başarılar diledi.

Sezon başında kırmızı-siyahlı kulüple anlaşmaya varan Stefano Sturaro, Fatih Karagümrük formasıyla biri Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçta 1 gol attı.