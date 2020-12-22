Fatih Karagümrük Wilshere ve Bertolacci'yi istiyor

Devre arası için Emre Çolak ve Borini ile anlaşan; Andrea Bertolacci'ye de teklif yapan Fatih Karagümrük'ün diğer gözdesinin Wilshere olduğu öğrenildi.

Emre Çolak ve Fabio Borini'yi daha devre arası gelmeden kadrosuna katan Karagümrük, yeni bombalar patlatmak üzere atağa geçti.

WILSHERE VE BERTOLACCI

Başkan Süleyman Hurma'nın, "İsmini açıklayamadığımız ama anlaştığımız oyuncular var" ifadelerinin ardından o futbolcuların kim olduğu ortaya çıktı.

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre Karagümrük, Jack Wilshere ve Andrea Bertolacci'den birini renklerine bağlayacak. Bonservisi elinde olan iki futbolcuyla görüşmeler sürüyor.





Süper Lig'in yeni temsilcisi, son olarak Sampdoria forması giyen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'ye iki yıllık sözleşme teklif etmişti. Wilshere konusunda ise gelişmeler merak ediliyor. Wilshere ise son olarak West Ham forması giymişti.

Öte yandan Nicolo Schira; Karagümrük'ün Andrea Bertolacci'yi 2020'ye kadar renklerine bağladığını iddia etti.



