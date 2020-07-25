Fatih Terim, Emre ve Semih'i listesine aldı

Fatih Terim, Emre ve Semih'i listesine aldı

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Yabancı sınırlaması ve ekonomik sorunlar nedeniyle yerli futbolculara yönelen Galatasaray'da Fatih Terim'in, Emre Çolak ve Semih Kaya'yı kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

Süper Lig'de pandemi dönüşünün ardından üst üste aldığı kötü sonuçlarla tüm iddiasını yitiren Galatasaray, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), yabancı kuralında değişikliğe gitmesi nedeniyle kadrosuna yerli oyuncuları dahil etmek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, daha önce de Aslan'ın formasını taşıyan iki futbolcuyu istiyor.

EMRE ÇOLAK VE SEMİH KAYA LİSTEDE

Tecrübeli teknik adamın yönetime; Sparta Prag'la yollarını ayıran eski öğrencisi Semih Kaya ve Deportivo'nun 3. lige düşmesinin ardından sözleşmesi de sona eren Emre Çolak'ı istediğini iletti.

YÖNETİM GÖRÜŞECEK

Yabancı sınırlamasının yanı sıra ekonomik sorunlar nedeniyle de transfer çalışmalarını sürdürürken ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılı yönetimin de Terim'in isteği doğrultusunda iki eski futbolcusuyla görüşeceği öğrenildi.

SEMİH, 33 MAÇTA FORMA GİYDİ

Semih Kaya, Sparta Prag ile geçen 2.5 sezonda 33 kez resmi maçta forma giydi ve 2 gol attı.

EMRE, 79 KEZ GÖREV ALDI

Emre Çolak ise Deportivo formasıyla çıktığı 79 karşılaşmada takımına 7 gol, 11 asistlik katkı sağladı.