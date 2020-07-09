Fatih Terim, Volkan Babacan'ın alınmasını istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yeni sezona Okan Kocuk'la başlamak istemediği öğrenildi. Terim, Muslera dönene kadar kaleyi Volkan Babacan'a emanet etmeyi planlıyor.

Galatasaray, Ç.Rizespor maçında ayağı kırılan Muslera'nın yokluğunu çok hissediyor.

Uruguaylı kalecinin yerine oynayan Okan Kocuk'un performansından memnun kalmayan teknik direktör Fatih Terim'in, yeni sezona 24 yaşındaki kaleciyle başlamayı düşünmediği öğrenildi.

66 yaşındaki teknik adam, Muslera dönene kadar kaleyi milli takımdan öğrencisi olan Volkan Babacan'a emanet etmeyi planlıyor.

YABANCI KURALI NEDENİYLE VOLKAN'I İSTİYOR

Başakşehir'de formayı Mert Günok'a kaptıran 31 yaşındaki file bekçisinin sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Yabancı kuralının değişmesi nedeniyle kaleye ikinci bir yabancı oyuncu almak istemeyen Cimbom'un, bu nedenle Volkan'ı tercih ettiği bildirildi.

SÖZLEŞMESİ 2021 YILINA KADAR

Sarı-kırmızılı yönetim sezon biter bitmez, 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Volkan için turuncu-lacivertlilerle masaya oturacak.