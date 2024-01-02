Fatih Terim'den transfer harekatı! Olimpiu Morutan'ı istiyor Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, eski öğrencisini istiyor. Yunan ekibi, Fatih Terim'in istediği Olimpiu Morutan için harekete geçti.

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Teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getiren Panathinaikos, Terim'in eski öğrencisi, Ankaragücü oyuncusu Olimpiu Morutan ile ilgileniyor.

Yunan devinin devre arasında 24 yaşındaki Rumen yıldız için başkent ekibinin kapısını çalması bekleniyor.

16 maçta 5 gole katkı

Olimpiu Morutan, bu sezon 3 milyon euro bonservisle transfer olduğu Ankaragücü formasıyla şu ana kadar 16 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 13'ünde ilk 11'de yer aldı.

Toplam 1163 dakika sahada kalan 24 yaşındaki Rumen oyuncu, 3 gol ve 2 asistle skora etki etti.

4.1 milyon euroya alındı

2021'in yazında FCSB'den 4.1 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer olan Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılarda bir türlü beklentileri karşılayamamıştı.