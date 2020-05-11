F.Bahçe, İrfan Can için harekete geçti Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci için Emre Belözoğlu'nu devreye soktu.

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Koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce de ilgilendiği bilinen İrfan Can Kahveci için yeni bir adım attı.

YİNE EMRE DEVREDE

Orta sahaya iki yönlü bir futbolcu takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Başakşehir ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncuyu ikna etmesi için eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nu devreye soktu.

Kaptanın, İrfan Can'ı aradığı ve Kanarya'ya gelmesi için ikna çabalarına başladığı öğrenildi.

ALİ KOÇ HAREKETE GEÇECEK

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon sportif direktör olarak görev alacak olan Belözoğlu'nun İrfan Can'ı ikna etmesi halinde ise Başkan Ali Koç, harekete geçerek transfere nokta koymak istiyor.

PARA ARTI OYUNCU

Sarı-lacivertli yönetimin, 24 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak için bir miktar paranın yanı sıra takımdaki bazı oyuncuları da kullanabileceği öngörülüyor.

BAŞAKŞEHİR İLE 117 MAÇA ÇIKTI

2017 yılından bu yana Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci, 117 maçta görev alırken; takımına 13 gol 10 asistlik katkı sağladı.