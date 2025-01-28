Fenerbahçe, Anderson Talisca ile sözleşme imzaladı

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Ara transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, 3. transferini hücum oyuncusu Anderson Talisca ile gerçekleştirmişti.

Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme sağladığı Talisca'nın transferi konusunda oyuncu ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Talisca, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelmişti.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Fenerbahçe, yıldız oyuncunun sözleşme şartlarını ise duyurmadı.

"ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANAN BAŞARILI BİR KARİYER DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yeni evine hoş geldin Talisca



Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır.



Talisca’ya yeni evine hoş geldin diyor;

Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 10'u Suudi Arabistan Pro Lig, 5'i AFC Şampiyonlar Ligi, ikişer kez de Kral Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 19 maçta görev yaptı ve 8 gollük katkı sağladı.