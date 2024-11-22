Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı ikna etti

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Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen ve bu doğrultuda oyuncu arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, kariyerini Al Nassr'da sürdüren Anderson Talisca'nın transferi konusunda sona doğru yaklaşıyor.

FENERBAHÇE, İKNA ETTİ

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe, Al Nassr ile görüşmelerini sürdürürken, Anderson Talisca transferi için ciddi mesafe kaydetti.

Haberde, Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye transfer olmayı kabul ettiği ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın bu transferde önemli rol oynayarak oyuncuyu ikna ettiği kaydedildi.

YILLIK 12 MİLYON EURO ALIYOR

Fenerbahçe, Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan ve yıllık 12 milyon euro kazanan Talisaca'nın maliyetini düşürmek istiyor.

TRANSFER İÇİN FORMÜLLER

Takım içi dengeleri bozmak istemeyen sarı lacivertli yönetim, Brezilyalı futbolcunun maaşının bir kısmını Suudi kulübünün ödeyeceği kiralama formülü için pazarlık yapıyor.

102 MAÇTA 86 GOLLÜK ETKİ ETTİ

2016-2018 arasında Beşiktaş forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Anderson Talisca, Al Nassr'da 102 maça çıktı ve 76 gol atıp 10 asist yaptı.