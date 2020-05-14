Fenerbahçe, Asamoah'ı istiyor Sol bek bölgesine takviye yapmak istediği bilinen Fenerbahçe yönetiminin ilgilendiği ismin, Inter forması giyen Kwadwo Asamoah olduğu öğrenildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arayı yeni sezon kadro yapılanması için değerlendiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sol bek bölgesi için arayışta olan sarı-lacivertli yönetimin, listesinde yer alan isim de öğrenildi.

ACUN ILICALI, ''SOL BEKİN KRALI'' DEMİŞTİ

Fenerbahçe yönetimine yakınlığıyla bilinen televizyoncu Acun Ilıcalı, daha önce katıldığı bir yayında bu konuyla ilgili açıklamalar yaparak, ''Sol bekin kralı geliyor.'' ifadelerini kullanmıştı.

Ilıcalı'nın bahsettiği futbolcunun, Inter forması giyen Kwadwo Asamoah olduğu ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı: F.Bahçe'ye sol bekin kralı geliyor - İZLE

GANALI YILDIZ, SICAK BAKIYOR

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminden bu yana kadrosuna katmak için temasta olduğu bilinen Ganalı yıldızın, Kanarya'ya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Son olarak Alman ekibi Hoffenheim'ın teklifini reddettiği bilinen sol bekin menajeri Federico Pastorello'nun ise Fenrbahçe ile görüşme halinde olduklarını doğruladığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR

Inter ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Asamoah, İtalyan ekibiyle 53 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda takımına gol katkısında bulunamayan 31 yaşındaki sol bek, 3 asist yaptı.