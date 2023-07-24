Fenerbahçe, Attila Szalai'nin ayrılığını duyurdu Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi konusunda Hoffenheim ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Bundesliga ekibi, Macar oyuncunun transferi için sarı-lacivertli kulübe 12.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı.

Savunma bölgesi için Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'yu transfer eden İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertlilerde, 2.5 sezondur takımda yer alan Attila Szalai Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer oldu.

Resmi açıklama yapıldı

Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Profesyonel Futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 euro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir.

Eski kulübüne pay verilecek

Sarı-lacivertliler anlaşmaya göre, bu transferin yüzde 13.5'luk payını Szalai'nin eski kulübü Apollon Limassol'e ödeyecek.

Başarılı savunmacı Fenerbahçe kariyerinde 117 maçta 7 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Attila Szalai, Apollon Limasol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınmıştı.