Fenerbahçe, Attila Szalai'nin ayrılığını duyurdu

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı.

Savunma bölgesi için Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'yu transfer eden İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertlilerde, 2.5 sezondur takımda yer alan Attila Szalai Almanya ekibi Hoffenheim'a transfer oldu.

Resmi açıklama yapıldı

Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Profesyonel Futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 euro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir.

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin ayrılığını duyurdu

Eski kulübüne pay verilecek

Sarı-lacivertliler anlaşmaya göre, bu transferin yüzde 13.5'luk payını Szalai'nin eski kulübü Apollon Limassol'e ödeyecek.

Başarılı savunmacı kariyerinde 117 maçta 7 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Attila Szalai, Apollon Limasol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınmıştı.