Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Emir Ortakaya, Beerschot'a gitti

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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertliler, Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini ve geri alma opsiyonlu olarak Belçika'nın Beerschot Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı.

20 yaşındaki genç stoperin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyordu.

"TRANSFER OLMUŞTUR"

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Akademimizden yetişen Emir Ortakaya ise geri alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere Belçika'nın Beerschot Kulübüne transfer olmuştur.

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Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı 2021'de Gençlerbirliği'nden kadrosuna katmıştı.

Emir Ortakaya, daha sonra; Göztepe, Kocaelispor ve Westerlo'ya kiralanmıştı.