Fenerbahçe, Azumah Bugre'yi kadrosuna kattı

AA & Ensonhaber
Kadınlar Süper Ligi'nde lider durumda bulunan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirdi.
Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Azumah Bugre'yi renklerine bağladığını duyurdu.
"ÇUBUKLU FORMAMIZLA NİCE BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Kulübümüz geçtiğimiz sezon İsveç ligi takımlarından FC Norrkoping forması giyen Azumah Bugre’yi kadrosuna kattı. Gana Kadın A Milli takım forması da giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini 1,5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.
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