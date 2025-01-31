Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ı Maribor'a kiraladı

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Devre arası transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe'de bu kez ayrılık gerçekleşti.

Diego Carlos, Anderson Talisca, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'la vedalaştı.

MARIBOR, KİRALIK OLARAK TRANSFER ETTİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın hisselerinin bulunduğu Slovenya temsilcisi Maribor, Bartuğ Elmaz'ı 6 aylık kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

BU SEZON 4 MAÇA ÇIKTI

1.5 milyon euro piyasa değeri bulunan milli futbolcu sezonun geride kalan kısmında 1 tanesi ilk 11 olmak üzere 4 maçta Fenerbahçe formasını giydi.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı.