Fenerbahçe, Batshuayi transferini duyurdu

Fenerbahçe, Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerinde Michy Batshuayi için zamanla yarışıyordu.

28 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, İngiliz ekibiyle de anlaştı.

Batshuayi, Avrupa transferinin son saatlerinde Nottingham Forest ile anlaşmış ancak evrakların yetişmemesi sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

KAP'a duyuruldu

Batshuayi ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Chelsea FC ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı. Transfer şekli olarak ise bonservisle satın alma gösterildi.

İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Batshuayi'nin gün içerisinde İstanbul'a geleceğini duyurdu: "Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelmektedir."

Öte yandan geçen sezon Süper Lig’de Beşiktaş’ın formasını giyen Michy Batshuayi, 33 maçta 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi.