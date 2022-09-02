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    Fenerbahçe, Batshuayi'nin maliyetini açıkladı

    Fenerbahçe, Batshuayi'nin maliyetini açıkladı

    Fenerbahçe, geçen sezon Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'nin transferini resmen açıklarken Belçikalı oyuncunun maliyetini de KAP'a bildirildi.
    • 02.09.2022 - 23:11
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 23:26
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    Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin maliyetini açıkladı. Oyuncuyla 2+1 yıllığına anlaşma sağlandı.

    Sarı-lacivertliler Michy Batshuayi transferi için Chelsea'ye 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Batshuayi, yıllık 3 milyon euro kazanacak.

    İşte Fenerbahçe'nin KAP açıklaması:

    "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir."

    Fenerbahçe, Batshuayi nin maliyetini açıkladı #1

    "Bu sezon evimizde omuz omuza Şampiyonluk kutlayacağız"

    Batshuayi ilk açıklamasında; "Bu sezon sen yoksan bir eksiğiz. Bu sezon sahanın her yerine ayak basacağız. Bu sezon varımızı yoğumuzu koyarak Çubuklu için savaşacağız. Bu sezon evimizde omuz omuza Şampiyonluk kutlayacağız." dedi.

    Fenerbahçe, Batshuayi nin maliyetini açıkladı #2

    Fenerbahçe, Batshuayi nin maliyetini açıkladı #3


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