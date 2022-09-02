Fenerbahçe, Batshuayi'nin maliyetini açıkladı

Fenerbahçe, geçen sezon Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'nin transferini resmen açıklarken Belçikalı oyuncunun maliyetini de KAP'a bildirildi.

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin maliyetini açıkladı. Oyuncuyla 2+1 yıllığına anlaşma sağlandı.

Sarı-lacivertliler Michy Batshuayi transferi için Chelsea'ye 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Batshuayi, yıllık 3 milyon euro kazanacak.

İşte Fenerbahçe'nin KAP açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir."





"Bu sezon evimizde omuz omuza Şampiyonluk kutlayacağız"

Batshuayi ilk açıklamasında; "Bu sezon sen yoksan bir eksiğiz. Bu sezon sahanın her yerine ayak basacağız. Bu sezon varımızı yoğumuzu koyarak Çubuklu için savaşacağız. Bu sezon evimizde omuz omuza Şampiyonluk kutlayacağız." dedi.



