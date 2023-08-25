Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in maliyetini açıkladı Fenerbahçe, Dominik Livakovic’in transferi için kulübü Dinamo Zagreb ve oyuncu ile anlaşma sağlandığını ve yetiştirme bedeli hariç 6.650.000 euro + 950.000 euro bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.

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ensonhaber.com

Yaz transfer döneminin en hareketli kulüplerinden olan Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna kattı.

12 futbolcuyla resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde yer alan bir ismi transfer etti.

İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'den Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile 5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Maliyeti belli oldu

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada 28 yaşındaki eldivenin maliyeti için şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz yetiştirme bedeli hariç 6.650.000 euro + 950.000 euro bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeyecektir.

13. transfer gerçekleşti

Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Alexander Djiku, Umut Nayir, Fred, Cengiz Ünder ve Omar Fayed'i renklerine bağlamıştı.

Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 13. transferini gerçekleştirdi.

Livakovic transferi Altay'ın bonservisinden

Fenerbahçe'de Livakovic transferi Premier Lig devi Manchester United'a imza atmak için İngiltere'de olan Altay Bayındır'ın bonservis geliriyle gerçekleşti.

Sarı-lacivertli takıma veda eden Altay'ın kulübüne yaklaşık olarak 7 milyon euroluk bir gelir getireceği tahmin ediliyor.