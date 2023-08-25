Fenerbahçe, Dominik Livakovic'le sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'den kadrosuna kattığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic için resmi imza töreni düzenlendi.

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İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonuna 7 maçta aldığı 7 galibiyetle başlayan ve yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkatleri çekmeyi başaran Fenerbahçe'de kalede bir değişim yaşandı.

Takımın kaptanlarından olan Altay Bayındır'ı Manchester United'a gönderen sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'in kalesini koruyan Hırvat eldiven Dominik Livakovic'i geçtiğimiz gün renklerine bağladığını duyurmuştu.

Fenerbahçe, 28 yaşındaki yeni kalecisi için imza töreni düzenledi. 40 numaralı formayı giyecek olan başarılı file bekçisi kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imzasını attı.

"Uzun süredir çalıştığımız bir transferdi, kolay olmadı"

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, şu sözleri sarf etti:

Milli gururlarımızdan Altayımızı uğurladık dünya devine. Aynı gün Fenerbahçemiz'e yakışır bir CV'si olan, Hırvatistan Milli Takımı'nın as kalecisini getirdik. Uzun süredir çalıştığımız bir transferdi, kolay olmadı. Kendisi bize bundan bir kaç hafta önce söz verdi ama yazılı çizili hiçbir şey yoktu, 'Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe'ye geleceğim' demişti. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum.

"Harika duygular içerisindeyim"

5 yıllık sözleşmeye imza atan Dominik Livakovic ise şu ifadeleri kullandı:

Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum. Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izledim. Fenerbahçe'ye gelmemde beni ikna eden şey bu oldu. Büyük maçları seviyorum. Baskı altında performansımı artırıyor.

Kariyerine ülkesinin NK Zagreb takımında başlayan Hırvat file bekçisi, 2015'te Dinamo Zagreb'e imza attı. Dinamo Zagreb kariyerinde 293 maça çıkan 28 yaşındaki kaleci, takımıyla 6 lig ve 2 Hırvatistan Kupası zaferi yaşadı.

Livakovic, 45 kez forma giydiği Hırvatistan Milli Takımı'nda 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ise üçüncülük elde etti.