Fenerbahçe, Elisabeth Becker'i transfer etti
AA & Ensonhaber

Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni sezon öncesinde takımın başına Gökhan Bozkaya'yı getiren sarı-lacivertliler, kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi. Fenerbahçe, genç savunma oyuncusu Emma Elisabeth Becker'i renklerine bağladığını duyurdu.

1 yıllık anlaşma yapıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kadın futbol takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon İsveç'in Lidköpings takımında forma giyen 21 yaşındaki Elisabeth Becker ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Elisabeth Becker'i transfer etti