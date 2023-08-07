Fenerbahçe, Elisabeth Becker'i transfer etti

AA & Ensonhaber
Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Yeni sezon öncesinde takımın başına Gökhan Bozkaya'yı getiren sarı-lacivertliler, kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi. Fenerbahçe, genç savunma oyuncusu Emma Elisabeth Becker'i renklerine bağladığını duyurdu.
1 yıllık anlaşma yapıldı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kadın futbol takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon İsveç'in Lidköpings takımında forma giyen 21 yaşındaki Elisabeth Becker ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.