Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için direniyor! 40 milyon euro...

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için İngiliz ekibi Brighton’ın ısrarı devam ediyor.
Brighton, milli futbolcu için 30 milyon euro garanti bedelle birlikte toplamda 35 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak Fenerbahçe, Ferdi'yi satmamakta kararlı.
Takımda alternatifi olmayan Ferdi'nin gitmesi durumunda, kısa sürede yerinin doldurulmasının zor olduğu belirtiliyor.
40 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Teknik direktör Jose Mourinho da, şampiyonluk yolunda Ferdi'ye büyük ihtiyaç duyduğunu ve oyuncunun kalmasını istediğini ifade etti.
Fenerbahçe yönetimi, eğer Brighton teklifi 40 milyon euro seviyesine çıkarırsa, oyuncunun satışını düşünebilir.
Ferdi'nin takımda kalması durumunda, sözleşmesinde bir iyileştirme yapılması planlanıyor. Şu anda, Ferdi'nin ayrılma ihtimaline karşı sol bek arayışları da sürdürülüyor.
51 MAÇTA 3 GOL 5 ASİST
24 yaşındaki futbolcu geçen sezon 51 maçta 3 gol 5 asistle oynadı.
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