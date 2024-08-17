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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için direniyor! 40 milyon euro...

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için direniyor! 40 milyon euro... Fenerbahçe, Brighton'ın 35 milyon euroluk teklifine rağmen Ferdi Kadıoğlu'nu satmamak için direniyor. Teknik direktör Jose Mourinho da futbolcunun kalmasını istiyor.