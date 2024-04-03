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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için en az 30 milyon euro bekliyor

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için en az 30 milyon euro bekliyor İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Aston Villa'nın gündeminde olan Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe en az 30 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Sacha Boey'den daha yüksek bir ücrete göndermeyi hedefliyor.