Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için en az 30 milyon euro bekliyor

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararla birlikte Süper Lig'e devam etme kararı alan ve ezeli rakibi Galatasaray'la şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
2018'den bu yana sarı-lacivertli formayı giyen milli oyuncuya İngiliz devleri talip oldu.
Premier Lig'in iki önemli kulübü Arsenal ve Aston Villa Ferdi ile yakından ilgileniyor.
İki takımın da bu sezon gösterdiği performansla beğenileri toplayan 24 yaşındaki futbolcuyu transfer listelerinin ilk sıralarında tuttuğu öğrenildi.
Fenerbahçe en az 30 milyon euro istiyor
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Ferdi'ye gelen bu tekliflerin ardından harekete geçtiği ve yetenekli oyuncunun bonservisini belirlediği kaydedildi.
Sarı-lacivertli takımın, Ferdi'yi devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Sacha Boey'den ucuza bırakmayacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu için İngiliz takımlarından en az 30 milyon euro talep ettiği ve Boey'nin Süper Lig rekorunu kırmayı hedeflediği öne sürüldü.
Bu sezon 41 maça çıktı
Bu sezon sarı-lacivertli takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu, 41 resmi maça çıktı.
Başarılı oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistle mücadele etti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış