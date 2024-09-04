Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Ben Chilwell'i alıyor Fenerbahçe, Brighton'a sattığı milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun yerini Chelsea'nin İngiliz oyuncusu Ben Chilwell ile doldurmak istiyor.

Haber Merkezi

Yeni sezon kadrosunu büyük ölçüde belirleyen Fenerbahçe'de, 13 Eylül'de tamamlanacak transfer dönemi öncesinde son hamleler gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz hafta milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Brighton'a gönderen sarı-lacivertliler, sol bek bölgesini Premier Lig'den bir isimle güçlendiriyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin hedefinde Chelsea'nin yıldızı Ben Chilwell var.

FENERBAHÇE PEŞİNDE

İngiliz basınından Team Talk'un haberine göre; Fenerbahçe, Chelsea'de teknik direktör Enzo Maresca'nın kadro dışı bıraktığı 27 yaşındaki İngiliz sol bek Ben Chilwell ile ilgileniyor.

Haberde, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'ndan doğan boşluğu Chilwell ile doldurmak istediği ifade edildi.

CHELSEA SICAK BAKIYOR

Öte yandan Telegraph'ın haberine göre; Chelsea, Ben Chilwell'i sezon sonuna kadar Türkiye'ye kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

Haberde, Chilwell'in tek umudunun Türkiye Ligi olduğu ve Türkiye'ye transferinin gerçekleşmemesi halinde devre arasına kadar futboldan uzak kalacağı ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO

Chelsea, 2020-2021 sezonunun devre arasında Chilwell'i Leicester City'den 50.20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

28 milyon euro piyasa değerine sahip olan sol bek, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon formasından uzun bir süre uzak kalmıştı.

Londra ekibiyle 106 resmi maça çıkan 27 yaşındaki isim, 9 gol ve 12 asistle mücadele etti.