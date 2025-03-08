Fenerbahçe, Filip Kostic'in bonservisini alıyor

Haber Merkezi

3 kulvarda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic, son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor.

Başarılı performansıyla dikkatleri çeken Kostic için sarı-lacivertliler son kararını verdi.

JUVENTUS'LA GÖRÜŞÜLECEK

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun takdir ettiği Sırp sol bek için Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Kostic'i takımda tutmak için Juventus'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Haber detayında, yönetimin 32 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak istediği ve Filip Kostic'e de 2+1 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtildi.

Kostic'in 6 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu bulunuyor.

MOURINHO'NUN GÖZDELERİ ARASINDA

Sarı-lacivertli takımda bu sezon 25 maça çıkan ve 2 gol, 6 asistlik performans sergileyen Kostic, teknik direktör Jose Mourinho'nun da gözdeleri arasına girdi.