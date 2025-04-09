Fenerbahçe, Filip Kostic'in bonservisini istiyor

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de kadro yapılanması devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, sezon başında İtalya Serie A ekibi Juventus'tan kiralık olarak kadroya katılan Filip Kostic'in bonservisini almak için harekete geçti.

MOURINHO, KALMASINI İSTİYOR

İtalya basınından Tuttosport'ta yer alan haberde; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Filip Kostic'i takımda tutmak istediği ve yönetimden özel talepte bulunduğu belirtildi.

JUVENTUS'UN TALEBİ 4 MİLYON EURO

Haberde, Kostic'in bonservisi çin Juventus'un 4 milyon euroluk bir talebi bulunduğu ifade edilirken, oyuncunun brüt 5.5 milyon euro olan maaşından da kurtulmak için Fenerbahçe'ye olası satışına sıcak bakıldığı kaydedildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde Kostic'in menajeri Alessandro Lucci ile görüşme yapacağı ve oyuncuyla 2+1 yıllık bir sözleşme imzalamak için çalışmalarına hız kazandırdığı öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Filip Kostic, bu sezon özellikle üçlü formasyona geçilmesinin ardından takımın en önemli isimlerinden birisi oldu.

Sol kanatta gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan ve önemli skor katkısı sağlayan Sırp futbolcu, bu sezon çıktığı 29 maçta 2 gol 7 asistlik performans sergiledi.