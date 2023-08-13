Fenerbahçe, Fred'in maliyetini açıkladı Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Fred için Manchester United'a 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle 9.743.589 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.

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Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de yaşadığı şampiyonluk hasretini sonlandırmak için birçok yıldız isimle kadrosunu güçlendirdi.

Takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Brezilyalı yıldız Fred'in maliyetini açıkladı.

9 milyon 743 bin euro ödenecek

Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-lacivertliler ayrıca, Manchester United'a 4 sene içerisinde 8 eşit taksit halinde 9 milyon 743 bin euro ödeneceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 evro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

"İlk izlenimlerim çok güzel ve olumlu"

Fred gerçekleştirilen imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu şunları söyledi:

Böyle Türkiye’nin en büyük kulübüne ve büyük bir tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Ben de bu tarihin bir parçası olmak istiyorum. Umarım herkes de mutlu olmuştur. İlk izlenimlerim çok güzel ve olumlu.

"Fenerbahçe tarihinde çok önemli oyuncular var"

Fred, sözlerine şöyle devam etti:

Kulüpteki herkes beni çok iyi karşıladı. Bunun için de ekstra mutlu oldum. Fenerbahçe tarihinde çok önemli oyuncular var. Brezilyalı olarak da Alex de Souza ve Roberto Carlos bu oyunculardan bazıları. Ben de elimden gelenin fazlasını yaparak büyük oynamak ve bütün kupaları kazanıp, tüm başarılarda katkım olmasını istiyorum.

"Taraftarları mutlu etmek istiyorum"

Brezilyalı yıldız, taraftarları mutlu etmek istediği söyledi.

Tabii ki de taraftarları mutlu etmek istiyorum. Brezilya milli takımında 9 yıl önce ilk olarak bu sahada oynamıştım. Şimdi ise buradaki bu sahada Fenerbahçe taraftarı için oynayacağım. Bunun için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı daha buraya gelmeden beni desteklemeye başladı. Onlara buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Başkana, Mario Branco’ya, Okan Özkan’a ve bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kazanmak için sabırsızlanıyorum.

20 milyon euro piyasa değerine sahip

Internacional altyapısında yetişen Fred, daha sonra Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giydi. Kariyerinde 408 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 36 gol ve 43 asistle oynadı.

20 milyon euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, Brezilya Milli Takımı ile 32 maça çıktı. Fred bu karşılaşmalarda 3 asist ile oynadı.