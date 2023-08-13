Fenerbahçe'den Galatasaray'a Fred göndermesi Fenerbahçe, Manchester United'dan transfer ettiği Brezilyalı yıldız Fred için ezeli rakibi Galatasaray'a sosyal meyda hesabı üzerinden göndermede bulundu.

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Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen ve bu doğrultuda yıldız transferleri gerçekleştiren İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe, son olarak kadrosuna Manchester United forması giyen Fred'i kattığını açıklamıştı.

30 yaşındaki futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayan sarı-lacivertliler, transfer için Manchester United'a 9 milyon 743 bin euro ödeneceğini KAP'a bildirmişti.

Transferin resmen duyurulmasının ardından ise Fenerbahçe, sosyal medya hesabından ezeli rakibe Galatasaray'a olay bir gönderme yaptı.

"İsteyenler için bir Fred daha var"

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgilendiği Fred'in Fenerbahçe'ye gitmesi sonrasında sarı-lacivertliler, ünlü çizgi film karakteri Fred Çakmaktaş'ın fotoğrafını paylaştı ve "İsteyenler için bir Fred daha var" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.



Galatasaray, Zaha transferinde gönderme yapmıştı

Galatasaray, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin uzun süre gündeminde yer alan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'yı transfer ettikten sonra ezeli rakibine çarpıcı bir göndermede bulunmuştu.

İşte o paylaşım;