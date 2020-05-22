Fenerbahçe, gurbetçilere yöneldi Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını sürdüren Emre Belözoğlu ve Ali Koç'un gözü Almanya'da forma giyen; genç futbolcular Muhammed Kiprit, Levent Mercan, Kaan Kurt, Erkan Eyibil ve Erkan Akalp'te.

Son iki senede gösterilen başarısız performans nedeniyle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yönetim, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmalarında kullanmaya devam ediyor.

Önümüzdeki sezon futbol hayatına nokta koyarak sarı-lacivertlilerde sportif direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu ile Başkan Ali Koç, gurbetçi futbolculara yöneldi.



Muhammed Kiprit

İLK HEDEF MUHAMMED KİPRİT

Ekonomik sorunlar nedeniyle yerli ve genç isimlere yönelen Kanarya'da gelen bilgilere göre; ilk hedef Hertha Berlin forması giyen Muhammed Kiprit.

U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen 21 yaşındaki forvet, Hertha Berlin B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkatleri çekti. Muhammed'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

4 GURBETÇİ DAHA TAKİP EDİLİYOR

Yönetim ayrıca Schalke'den orta saha oyuncusu Levent Mercan, M'Gladbach'tan sağ bek Kaan Kurt, Mainz'dan kanat oyuncusu Erkan Eyibil ve Köln'den sol bek Erkan Akalp'i de yakın takipte.



Levent Mercan

2023'E KADAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin listesinde bulunan 19 yaşındaki genç oyuncu Levent Mercan'ın, kulübü Schalke ile sözleşmesi ise 2023 yılında sona erecek.



Kaan Kurt

KAAN KURT DA GÜNDEMDE

Kanarya'da bir başka hedef ise 18 yaşındaki Kaan Kurt.

M'Gladbach'ta forma giyen sağ bek Kaan Kurt'un sözleşmesi ise 2022'de sona erecek. Genç futbolcu bu sezon kulübüyle toplam 25 resmi müsabakada görev aldı.



Erkan Eyibil

ERKAN EYİBİL VE ERKAN AKALP LİSTEDE

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi ve Emre Belözoğlu'nun, Mainz'dan kanat oyuncusu Erkan Eyibil ve Köln'den sol bek Erkan Akalp'i de yakın takibe aldığı öğrenildi.

18 yaşındaki Erkan Eyibil, bu sezon takımıyla çıktığı 17 resmi karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırırken; Erkan Akalp ise 22 resmi müsabakada 1 kez gol kaydedebildi.



Erkan Akalp