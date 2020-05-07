Fenerbahçe, Halil ve Alpaslan'ı istiyor Emre Belözoğlu önderliğinde transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin, Göztepeli Halil ve Alpaslan'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

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İlk iki yılında Fenerbahçe'yi zirveye taşıyamayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, üçüncü senesinde mutlu sona ulaşmak için kolları sıvadı.

Şimdiden gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerin hedefinde, Göztepeli iki isim var.

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu'nun verdiği rapor doğrultusunda girişimlere başlayan yönetimin, Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk için İzmir ekibinin kapısını çaldığı öğrenildi.

GÖZTEPE İKİSİ İÇİN 6 MİLYON TL İSTEDİ

Göztepe yönetiminin, Belözoğlu'nun çok beğendiği Alpaslan için 3 milyon TL istediği belirtildi.

Ön libero ve stoper bölgelerinde oynayabilen 26 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

Göz-Göz, Kanarya'nın istediği bir diğer isim olan Halil Akbunar için de 3 milyon TL talep etti. Kulübüyle 2022 yılına kadar konratı bulunan 26 yaşındaki futbolcu, sağ ve sol kanatta görev yapıyor.

Yönetimin, sezon biter bitmez İzmir ekibiyle masaya oturacağı bildirildi.