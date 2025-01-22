Fenerbahçe, Hammarby'nin kanat forveti Bazoumana Toure'yi istiyor

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Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında gündeme gelen isimlerden biri, İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby'nin 18 yaşındaki kanat forveti Bazoumana Toure oldu.

İddiaya göre; sarı-lacivertli ekip, genç yetenek için harekete geçti.

10 MİLYON EURO İSTİYORLAR

İsveç ekibinin, Toure'nin transferi için 10 milyon euro talep ettiği belirtiliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, oyuncunun potansiyeline olan inancıyla bu bedeli ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Toure İsveç Ligi tarihindeki en yüksek bedelli transfer ünvanını alacak.

TOURE'NİN PERFORMANSI

Bu sezon Hammarby formasıyla dikkat çeken Bazoumana Toure, çıktığı 23 lig maçında 9 gol ve 4 asist kaydetti.

Ayrıca, Fildişi Sahili U20 Milli Takımı'nda da forma giyen genç oyuncu, birçok kulübün radarında.

Celtic ve Brighton gibi takımların da Toure'yi yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında.