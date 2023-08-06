Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Tete, Galatasaray'la görüştü Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha transfer yarışına girdi. Sarı-lacivertlilerin elinden Zaha'yı kapan Aslan şimdi de Tete için devrede.

İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile görüşen Tete'nin transferinde Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia edildi. Goal Brezilya'dan Raisa Simplicio'nun haberine göre; Brezilyalı futbolcu, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde ileri bir düzeye geldi. Shakhtar Donetsk ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde kanat oyuncusunun, Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın olduğu ileri sürüldü. Haber detayında Tete'nin temsilcileriyle sarı kırmızılı yönetimin görüşmelerinin sürdüğü belirtildi. 33 maçta 7 gol 5 asist Geçen sezonun ilk yarısını Lyon'da, ikinci yarısını ise Leicester City'de kiralık olarak geçiren Brezilyalı yıldız, forma giydiği 33 maçta 7 gol atarken, 5 kez de asist yaptı.