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    Fenerbahçe, Isla ile yollarını ayırdı

    Fenerbahçe, Isla ile yollarını ayırdı

    Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Isla'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2020 - 21:13
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    Fenerbahçe, Isla ile yollarını ayırdı

    Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Isla'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

    FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

    Ayrıntılar gelecek....

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