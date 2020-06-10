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- Fenerbahçe, Isla ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Isla ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Isla'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 10.06.2020 - 21:13
Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Isla'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
Ayrıntılar gelecek....