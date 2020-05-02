Fenerbahçe, İsmail Yüksek’i transfer etti

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Futbol yapılanmasını Emre Belözoğlu'na emanet eden Fenerbahçe, ilk transferini şimdiden yaptı.
Sarı-lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı.
500 BİN LİRA ARTI İKİ OYUNCU VERİLDİ
Yönetimin, yetenekli oyuncunun transferi için Kocaeli ekibine 500 bin lira artı iki genç oyuncuyu kiralık olarak verdiği öğrenildi.
8 GOL 6 ASİST
Ön libero ve merkez orta saha bölgelerinde oynayan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 26 maçta 8 gol atıp 6 da asist yaptı.