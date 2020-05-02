Fenerbahçe, İsmail Yüksek’i transfer etti Fenerbahçe yönetimi, Emre Belözoğlu'nun isteği üzerine Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki futbolcu İsmail Yüksek'i 500 bin lira artı iki genç oyuncu karşılığında kadrosuna kattı.

ensonhaber.com

Futbol yapılanmasını Emre Belözoğlu'na emanet eden Fenerbahçe, ilk transferini şimdiden yaptı.

Sarı-lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı.

500 BİN LİRA ARTI İKİ OYUNCU VERİLDİ

Yönetimin, yetenekli oyuncunun transferi için Kocaeli ekibine 500 bin lira artı iki genç oyuncuyu kiralık olarak verdiği öğrenildi.

8 GOL 6 ASİST

Ön libero ve merkez orta saha bölgelerinde oynayan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 26 maçta 8 gol atıp 6 da asist yaptı.