Fenerbahçe, Jesse Lingard'ı gündemine aldı Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın hücum oyuncusu Jesse Lingard ile ilgilendiği iddia edildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe için İngiltere'den sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın geçen yaz Manchester United'dan transfer ettiği ancak beklediği verimi alamadığı Jesse Lingard'ın transferi için sarı-lacivertlilerin devrede olduğu yazıldı.

Fenerbahçe'nin dışında da talipleri var

Daily Mail'in haberine göre; Lingard'a sarı lacivertli kulübün yanı sıra Premier Lig temsilcisi Leicester City ve bazı Orta Doğu kulüpleri de talip. İddialar İngiliz orta saha oyuncusu için önümüzdeki yazın transfer açısından hareketli geçeceği yönünde.

Haberde 20 takımlı İngiltere Premier Lig'de 25 puanla 19. sırada bulunan Leicester'ın küme düşmesi halinde Jesse Lingard takıma katılma ihtimalinin düşük olacağı vurgulanırken, İngiliz takımının bu durumda Lens'in forveti Lois Openda'ya odaklanacağı iddia edildi.

20 maçta 2 gol 2 asist yaptı

Bu sezon Nottingham Forest'ta 20 maça çıkan 30 yaşındaki Lingard, 2 kez gol sevinci yaşadı. İngiliz futbolcu, 2 kez de asist yaptı.

Manchester United altyapısından yetişen Lingard; Leicester, Birmingham, Brighton, Derby ve West Ham'da kiralık olarak forma giymişti.