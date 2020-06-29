Fenerbahçe, Kenan Karaman'ı istiyor

Fenerbahçe yönetiminin, takımı Düsseldorf'un küme düşmesi üzerine Kenan Karaman için harekete geçtiği öğrenildi.

Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın forma giydiği Alman ekibi Düsseldorf, geçtiğimiz gün Union Berlin'e 3-0 mağlup olarak Bundesliga'da küme düştü.

Yaşanan bu gelişmenin ardından, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin ise hemen harekete geçtiği öğrenildi.

KENAN'IN SÖZLEŞMESİNDE SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Kenan Karaman'ın sözleşmesinde, ''Takımı küme düşerse 2 milyon euroya serbest kalır'' maddesinin olduğu belirtilirken; sarı-lacivertlilerin Alman ekibiyle temasa geçerek, bu miktarı ödeyerek 26 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Ayrıca, milli futbolcunun da kariyerine 2. ligde devam etmek istemediği biliniyor.

KAAN AYHAN İÇİN DE NABIZ YOKLANACAK

Öte yandan Düsseldorf forması giyen bir diğer milli futbolcu Kaan Ayhan için de kulübüyle görüşmek isteyen Fenerbahçe yönetiminin, 25 yaşındaki savunmacı için nabız yoklayacağı belirtildi.