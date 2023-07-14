Fenerbahçe, Keylor Navas'ı gündemine aldı Kaleci transferi için arayışlarda bulunan Fenerbahçe, Kosta Rikalı isim Keylor Navas'ı kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyon olmayı amaçlayan Fenerbahçe, bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız verdi.

Şimdiye kadar kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendiren sarı-lacivertliler, kadrosunu bir de kaleciyle güçlendirmek istiyor.

Kızılyıldız'la oynanan ve 3-1 kaybedilen son hazırlık maçında formsuz bir görüntü çizen Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması beklenirken sarı-lacivertliler, İrfan Can Eğribayat'ın önünde ilk 11 oynayacak bir kaleci transferi yapmak için listesini geniş tutuyor. Fenerbahçe, son olarak tecrübeli kaleci Keylor Navas'ı gündemine aldı.

Livakovic'in ardınan Navas listede

Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'in 36 yaşındaki eldiveni Keylor Navas ile ilgileniyor.

Transfer döneminin başından bu yana Domik Livakovic ile ilgilenen Fenerbahçe'nin listesine Kosta Rikalı kaleciyi de dahil ettiği belirtildi.

Geçen sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Notthingham Forest'ta kiralık geçiren Kosta Rikalı kalecinin PSG ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. PSG, 36 yaşındaki kaleciyi bu yaz satmak istiyor.