Fenerbahçe, Kim Min Jae ayrılığını duyurdu

Sarı-lacivertliler, Kim Min Jae'nin Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı.

Transfer sezonunun en çok konuşulan ismi Kim Min Jae’nin transferi gerçekleşti.

Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin Napoli'ye transferinin resmi olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbol Takımımızın formasını giyen Min-Jae Kim, İtalya’nın Napoli Kulübü’ne transfer olmuştur. Oyuncuya formamızı giydiği süre boyunca ortaya koyduğu performans için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi.

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Fenerbahçe 18 milyon alacak

Fenerbahçe, 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Kim Min-Jae için 18 milyon euro bonservis geliri elde edecek.

Sarı-lacivertlilerden yapılan KAP bildiriminde, "Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae'nin İtalyan Kulübü Napoli'ye, 18.050.000 euro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yıllık 2 milyon artı bonuslar

Napoli, 25 yaşındaki Kim Min-Jae'ye yıllık 2 milyon euro artı bonuslar ve 1.5 milyon euro da imza parası verdi. 3+2 yıllık sözleşmede, 2024'den geçerli olmak üzere de 45 milyon euro serbest kalma maddesi olacak.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 1 gol kaydeden Kim Min-Jae, özellikle savunmada yaptığı kritik müdahaleler ile dikkat çekmişti.