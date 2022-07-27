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    Fenerbahçe, Kim Min Jae ayrılığını duyurdu

    Fenerbahçe, Kim Min Jae ayrılığını duyurdu

    Sarı-lacivertliler, Kim Min Jae'nin Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı.
    • 27.07.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 14:41
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    Transfer sezonunun en çok konuşulan ismi Kim Min Jae’nin transferi gerçekleşti.

    Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin Napoli'ye transferinin resmi olarak gerçekleştiğini açıkladı.

    Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbol Takımımızın formasını giyen Min-Jae Kim, İtalya’nın Napoli Kulübü’ne transfer olmuştur. Oyuncuya formamızı giydiği süre boyunca ortaya koyduğu performans için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi.

    Fenerbahçe Kim Min Jae ayrılığını duyurdu İZLE

    Fenerbahçe 18 milyon alacak

    Fenerbahçe, 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Kim Min-Jae için 18 milyon euro bonservis geliri elde edecek.

    Sarı-lacivertlilerden yapılan KAP bildiriminde, "Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae'nin İtalyan Kulübü Napoli'ye, 18.050.000 euro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçe, Kim Min Jae ayrılığını duyurdu #1

    Yıllık 2 milyon artı bonuslar

    Napoli, 25 yaşındaki Kim Min-Jae'ye yıllık 2 milyon euro artı bonuslar ve 1.5 milyon euro da imza parası verdi. 3+2 yıllık sözleşmede, 2024'den geçerli olmak üzere de 45 milyon euro serbest kalma maddesi olacak.

    Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 1 gol kaydeden Kim Min-Jae, özellikle savunmada yaptığı kritik müdahaleler ile dikkat çekmişti.

    Fenerbahçe, Kim Min Jae ayrılığını duyurdu #2


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