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- Fenerbahçe, Lemos'u Beerschot'a kiraladı
Fenerbahçe, Lemos'u Beerschot'a kiraladı
Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un Belçika Ligi ekiplerinden Beerschot'a kiralandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 11:10
- Güncelleme : 01.09.2021 - 11:32
Fenerbahçe Kulübü kadroda düşünülmeyen Mauiricio Lemos'un takımdan gönderildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, 25 yaşındaki Uruguaylı savunma oyuncusunun Belçika Ligi takımlarından Beerschot'a kiralandığı duyuruldu.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
"Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı. Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika'nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz."
Fenerbahçe kariyerinde zaman zaman forma şansı bulan Lemos, hantal yapısı ve sürekli kart görmeye açık olan futbol anlayışıyla teknik direktörleri etkileyememişti.
Uruguaylı oyuncu tüm kulvarlarda sadece 10 maçta forma giydi.
Beerschot, Mauricio Lemos'u açıkladı VİDEO