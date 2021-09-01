Fenerbahçe, Lemos'u Beerschot'a kiraladı

Hilal Altınbilek ile Metin Hara görüntülendi

Falcao, Rayo Vallecano ile anlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nı tebrik etti

İsmail Küçükkaya'dan Kılıçdaroğlu'na: Size bir öz güven gelmiş

Ekonomi 211