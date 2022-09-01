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Fenerbahçe, Luis Muriel'e teklif yaptı

Fenerbahçe, Luis Muriel'e teklif yaptı

Bir türlü santrfor bölgesine takviye yapamayan Fenerbahçe'de Maxi Gomez'in de Trabzonspor ile anlaşmasıyla ibre Atalanta'da forma giyen Luis Muriel'e döndü. Görüşmeler sürüyor.