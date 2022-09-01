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- Fenerbahçe, Luis Muriel'e teklif yaptı
Fenerbahçe, Luis Muriel'e teklif yaptı
Bir türlü santrfor bölgesine takviye yapamayan Fenerbahçe'de Maxi Gomez'in de Trabzonspor ile anlaşmasıyla ibre Atalanta'da forma giyen Luis Muriel'e döndü. Görüşmeler sürüyor.
- 01.09.2022 - 08:46
- Güncelleme : 01.09.2022 - 09:30
Uzun süredir istediği Maxi Gomez ve Alexander Sörloth'u kaptıran Fenerbahçe, Atalanta'nın golcüsü Luis Muriel için girişimlerde bulunuyor.
Bergamonews'te yer alan habere göre; 31 yaşındaki forvet için yapılan görüşmelerin henüz ileri bir aşamaya gelmediği kaydedildi.
Sturm Graz'dan Hojlund'un transfer edilmesinin ardından Atalanta'nın Muriel'in ayrılığına onay verebileceği kaydedildi.
131 maçta 59 gol attı
Kolombiyalı forvet bu sezon ligde 3 maçta da süre aldı. Muriel, İtalyan ekibinde Zapata'nın ardından ikinci forvet konumundaydı.
31 yaşındaki Luis Muriel, Atalanta'da oynadığı 131 maçta 59 gol atıp 22 asist yaptı.