Petrol
94.89
-0.78%
Euro
18.2591
-0.21%
Dolar
18.2077
0.13%
Altın
998.19
-0.26%
Borsa
3171
0.00%
Bitcoin
367.400
-0.73%
BTXN Coin
4.34
1.63%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C
    Fenerbahçe, Luis Muriel'e teklif yaptı

    Fenerbahçe, Luis Muriel'e teklif yaptı

    Bir türlü santrfor bölgesine takviye yapamayan Fenerbahçe'de Maxi Gomez'in de Trabzonspor ile anlaşmasıyla ibre Atalanta'da forma giyen Luis Muriel'e döndü. Görüşmeler sürüyor.
    • 01.09.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 09:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Uzun süredir istediği Maxi Gomez ve Alexander Sörloth'u kaptıran Fenerbahçe, Atalanta'nın golcüsü Luis Muriel için girişimlerde bulunuyor.

    Bergamonews'te yer alan habere göre; 31 yaşındaki forvet için yapılan görüşmelerin henüz ileri bir aşamaya gelmediği kaydedildi.

    Sturm Graz'dan Hojlund'un transfer edilmesinin ardından Atalanta'nın Muriel'in ayrılığına onay verebileceği kaydedildi.

    Fenerbahçe, Luis Muriel e teklif yaptı #1

    131 maçta 59 gol attı

    Kolombiyalı forvet bu sezon ligde 3 maçta da süre aldı. Muriel, İtalyan ekibinde Zapata'nın ardından ikinci forvet konumundaydı.

    31 yaşındaki Luis Muriel, Atalanta'da oynadığı 131 maçta 59 gol atıp 22 asist yaptı.

    Fenerbahçe, Luis Muriel e teklif yaptı #2


    İlginizi Çekebilir

    Snapchat'te çöküş: Çalışanların yüzde 20'si kovulacak
    Teknoloji

    Snapchat'te çöküş: Çalışanların yüzde 20'si kovulacak

    Girişimci Esra, getiri garantili bir sistem buldu!
    Btcrobo

    Girişimci Esra, getiri garantili bir sistem buldu!

    Bolu'da çocukları tuvaletteki delikten izleyen şahsa suçüstü
    3. Sayfa

    Bolu'da çocukları tuvaletteki delikten izleyen şahsa suçüstü

    Görüş Bildir