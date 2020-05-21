Fenerbahçe, Mert Çetin'i istiyor Roma forması giyen Mert Çetin'e Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin de talip olduğu öğrenildi.

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Mert Çetin ile geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın ilgilendiği öğrenilmişti.

Gençlerbirliği'nin eski teknik direktörü Mustafa Kaplan, takımı çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Mert Çetin hakkında Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Kaplan, Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin de milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini belirtti.

''KİRALIK OLARAK GELEBİLİR''

23 yaşındaki savunmacının sarı-lacivertli takıma dönebileceğini belirten Kaplan, ''Mert Çetin'in Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var. Fenerbahçe onun transferini çok istiyor. Galatasaray'a da transferi olabilir. Her iki takımın da gündeminde olduğunu iyi biliyorum. Roma'dan bütünüyle ayrılmayacaktır ama kiralık olarak gelip Türkiye'de oynamak istiyor. Kendisiyle yaptığım en son görüşmede bunu söyledi.'' şeklinde konuştu.

''FENERBAHÇE'Yİ TERCİH EDEBİLİR''

Çetin'in tercihini Fenerbahçe'den yana kullanabileceğini söyleyen Mustafa Kaplan, ''Roma, Mert için Gençlerbirliği'ne 3 milyon Euro ödemişti. Fenerbahçe'de stoper ihtiyacı daha çok olduğu için tercihini Fenerbahçe'den yana kullanabilir.'' ifadelerini kullandı.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Öte yandan İtalyan ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi olan Mert Çetin, bu sezon Roma formasıyla yalnızca 5 karşılaşmada görev alabilmişti.