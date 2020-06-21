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    Fenerbahçe, Mert Hakan transferinde araya girdi

    Fenerbahçe, Mert Hakan transferinde araya girdi

    G.Saray ile prensip anlaşmasına vardığı söylenen Mert Hakan Yandaş'ın talipleri artıyor. F.Bahçe'nin 25 yaşındaki oyuncuya 1.5 milyon euro maaş artı 500 bin euro da imza parası teklif ettiği öğrendi.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2020 - 13:40
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    Fenerbahçe, Mert Hakan transferinde araya girdi

    Sivasspor'un yetenekli futbolcusu Mert Hakan Yandaş paylaşılamıyor...

    Galatasaray'ın 1.2 milyon euro maaş artı 500 bin euro imza parası (Kur 7 TL olarak sabitlendi) karşılığında prensip anlaşmasına vardığı söylenen 25 yaşındaki oyuncunun henüz kararını vermediği öğrenildi.

    F.BAHÇE 300 BİN EURO DAHA FAZLA VERİYOR

    Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin, bu transferde araya girdiği ve oyuncuya 1.5 milyon euro maaş artı 500 bin euro da imza parası teklif ettiği belirtildi.

    Sarı-kırmızılılardan 300 bin euro fazla veren sarı-lacivertliler, oyuncudan gelecek cevabı bekliyor.

    G.SARAY'I TAKİPTEN ÇIKARDI

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ı Twitter'dan takip etmeyi bırakan Yandaş'ın bu hareketi, 'Fenerbahçe'ye mi gidiyor?' sorularını akıllara getirdi.

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