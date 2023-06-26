Fenerbahçe, Miha Zajc ile anlaştı Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Sloven oyuncu Miha Zajc ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.

Miha Zajc ile yapılan sözleşme yenileme görüşmeleri mutlu sonla bitmek üzere .

Jesus ile yıldızı barışmayan Sloven futbolcu, Portekizli hocanın takımdan ayrılması ve yönetimin kalması için ortaya koyduğu çabaya karşılıksız kalmadı.

Sözcü'de yer alan habere göre; 1.4 milyon eurodan üç yıllık sözleşmeye 'Evet' diyen tecrübeli futbolcunun transferi önümüzdeki hafta açıklanacak.

Bu sezonki performansı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 34 karşılaşmaya çıkan Miha Zajc, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.