Fenerbahçe Rodrigo Muniz için masaya oturacak

İngiltere’den Middlesbrough ve İspanya’dan Getafe’nin de radarında olan Rodrigo Muniz için Fenerbahçe detaylı bir araştırma yaptı, Flamengo’ya teklif yapmak için hazırlıklara başladı.

Forvet hattına Serdar Dursun’u alan, Vedat Muriç için de girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, bir golcüyü daha listeye ekledi. O isim ise Rodrigo Muniz...

Flamengo forması giyen Brezilyalı futbolcu, gözlemci ekibinin ısrarlı tavsiyeleri sonrası Vitor Pereira’ya sunuldu.

Portekizli teknik adamın, detaylı araştırmanın ardından Muniz için “Alalım” raporu vermesi üzerine yönetim kolları sıvadı.

DIEGO RIBAS ARACILIK EDECEK

20 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti ve başarılı performansını bu sezon da devam ettirdi. Muniz için İngiliz ekibi Middlesbrough ve İspanya’dan Getafe’nin de girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Fenerbahçe , hem oyuncuyla temasa geçip hem de Flamengo’ya cazip bir teklif sunmak için hazırlıklarına başladı.

Bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen ve futbol hayatını Flamengo’da sürdüren Diego Ribas’ın da bu transfer için aracılık edebileceği kaydedildi.

FLAMENGO FORVET FAZLALIĞI YAŞIYOR

Rodrigo Muniz, genç yaşına rağmen Gabriel Barbosa, Bruno Henrique ve Pedro gibi yıldızlarla başarılı bir şekilde rekabet ederek kendini göstermeyi başardı. 20 yaşındaki golcü, ligde 9 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.

Fanatik’in haberine göre; Flamengo’nun, forvetteki oyuncu fazlalığı nedeniyle başarılı oyuncuyu gönderebileceği öne sürüldü. Fenerbahçe’nin teklif masasına 4 milyon euro ile oturacağı iddia edildi.