Euro
10.0124
-0.56%
Dolar
8.4232
-0.38%
Altın
493.68
-0.71%
Borsa
1.387
-0.33%
Bitcoin
329.551
-2.76%
EXEN Coin
24.00
-3.30%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C
    Fenerbahçe Rodrigo Muniz için masaya oturacak

    Fenerbahçe Rodrigo Muniz için masaya oturacak

    İngiltere’den Middlesbrough ve İspanya’dan Getafe’nin de radarında olan Rodrigo Muniz için Fenerbahçe detaylı bir araştırma yaptı, Flamengo’ya teklif yapmak için hazırlıklara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 15:40
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 16:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Forvet hattına Serdar Dursun’u alan, Vedat Muriç için de girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, bir golcüyü daha listeye ekledi. O isim ise Rodrigo Muniz...

    Flamengo forması giyen Brezilyalı futbolcu, gözlemci ekibinin ısrarlı tavsiyeleri sonrası Vitor Pereira’ya sunuldu.

    Portekizli teknik adamın, detaylı araştırmanın ardından Muniz için “Alalım” raporu vermesi üzerine yönetim kolları sıvadı.

    Fenerbahçe Rodrigo Muniz için masaya oturacak #1

    DIEGO RIBAS ARACILIK EDECEK

    20 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti ve başarılı performansını bu sezon da devam ettirdi. Muniz için İngiliz ekibi Middlesbrough ve İspanya’dan Getafe’nin de girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Fenerbahçe , hem oyuncuyla temasa geçip hem de Flamengo’ya cazip bir teklif sunmak için hazırlıklarına başladı.

    Bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen ve futbol hayatını Flamengo’da sürdüren Diego Ribas’ın da bu transfer için aracılık edebileceği kaydedildi.

    Fenerbahçe Rodrigo Muniz için masaya oturacak #2

    FLAMENGO FORVET FAZLALIĞI YAŞIYOR

    Rodrigo Muniz, genç yaşına rağmen Gabriel Barbosa, Bruno Henrique ve Pedro gibi yıldızlarla başarılı bir şekilde rekabet ederek kendini göstermeyi başardı. 20 yaşındaki golcü, ligde 9 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.

    Fanatik’in haberine göre; Flamengo’nun, forvetteki oyuncu fazlalığı nedeniyle başarılı oyuncuyu gönderebileceği öne sürüldü. Fenerbahçe’nin teklif masasına 4 milyon euro ile oturacağı iddia edildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir